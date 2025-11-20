ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 28 maddelik barış planı taslağı, Ukrayna yönetimine resmi olarak iletildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, planın Kiev’e teslim edildiği doğrulandı.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Ukrayna halkı için vazgeçilmez kabul edilen temel ilkeleri belirlediği ve taslak maddeler üzerinde çalışmaya karar verdiği belirtildi.

“Ukrayna ilk günden bu yana savaşı sona erdirmek istiyor”

Ukrayna Devlet Başkanlığı, açıklamasında savaşın başlamasından beri barışçıl çözüme açık olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna, savaşı sona erdirecek tüm anlamlı girişimleri desteklemektedir. Başkan Trump’ın kan dökülmesini durdurmaya yönelik önerilerini yılın başından beri yakından takip ediyoruz. Barışın sağlanması için ABD, Avrupa ve diğer ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız.”

Zelenskiy–Trump görüşmesi planlanıyor

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile bir görüşme yapmayı planladığı da duyuruldu. Görüşmede diplomatik fırsatlar, barış için gerekli noktalarda ortak tavır ve plan maddelerinin detaylarının ele alınacağı ifade edildi.

Bu görüşmenin, savaşın geleceğine yönelik kritik bir temas olabileceği belirtiliyor.

Kremlin’in tepkisi: “Plan müzakere edilmiyor”

ABD’nin barış planına ilişkin Moskova cephesi ise temkinli bir tutum sergiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, planla ilgili yaptığı açıklamada Rusya’nın sürece dahil edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir barış planı, savaşın kök nedenlerini ortadan kaldırmalıdır. Ancak şu anda ABD ile bu plana ilişkin gerçek bir müzakere yürütülmüyor. Temaslarımız var ama istişare olarak adlandırılabilecek bir süreç yok.”

“Putin’e plan iletildi mi?” sorusuna net yanıt gelmedi

Peskov’a yöneltilen, “Putin’e 28 maddelik plan hakkında bilgi verildi mi?” sorusu ise yanıtsız kaldı. Kremlin Sözcüsü, önceki açıklamalarını tekrar ederek ek bir yorum yapmadı.

Barış planının etkisi merak konusu

ABD’nin hazırladığı 28 maddelik barış taslağı, hem Kiev hem de Moskova tarafından farklı yaklaşımlarla karşılanırken, planın savaşın gidişatı üzerinde nasıl bir diplomatik etki yaratacağı uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.