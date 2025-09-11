Son Mühür - Süper Lig’in güçlü takımlarından Beşiktaş’tan kiralık olarak Cagliari’ye geçen Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım’ın Hırvatistan karşılaşmasındaki performansıyla İtalya’da dikkat çekti.

Manşetlere taşındı

Beşiktaş’ın genç forveti Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde kiralık olarak Cagliari’ye transfer olmuştu. Kısa sürede performansıyla dikkat çeken Semih, kulübe yakın medya organlarında sıkça gündeme geliyor. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Ümit Milli Takım-Hırvatistan maçında 1-1’lik eşitlik yaşandı. İlk 11’de sahaya çıkan Semih, sergilediği performansla öne çıktı. İtalyan basını genç oyuncu için, “Türk hücum üçlüsünün en aktif ismiydi” değerlendirmesinde bulundu. Haberde ayrıca, Semih’in gösterdiği pozitif performansın Cagliari için umut verici olduğu belirtildi.