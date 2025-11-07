Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu yıl ikincisi düzenlenen Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cemil Tugay: Bize ağaçların asaletini fark eden insanlar lazım

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in kalbi Kültürpark’ta rengarenk bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Festivalimiz kentsel tarımı yaygınlaştırmanın bir sonucudur. Bazı değerli hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor.

O anlamda balkon bahçeciliği diyebileceğimiz bu doğal ortamların miktarını artırmak istediğimiz kültüre sahip olmayı amaçlıyoruz. Bu alan 51 tane farklı kuş türüne yuva olmuştur. Bunu düşünmek insana inanılmaz keyif veriyor. O nedenle sadece Kültürpark değil, Kültürpark gibi alanlara çalışmak zorundayız. Bize ağaçların asaletini fark eden insanlar lazım. O nedenle aslında biz hayalimizde olan çiçek gibi bir İzmir'i gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Festivalimize çok sayıda kooperatif katılıyor, dış mekan süs bitkileri üretiminde İzmir Türkiye birincisidir. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Zorlukları biliyoruz, girdi maliyeti yüksek üreticinin emeği karşılık bulamıyor.

Bu festival onların emeğine duyulan saygıdır. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Parklarımızda akıllı sulama sistemleri kullanıyoruz. Bir taraftan da parklardan çıkan yeşil atıkları komposta dönüştürüyoruz. Önümüzdeki günlerde organik atıklarımızı toprağa katkı olarak kullanmayı planlıyoruz. Genç arkadaşlardan çok ümitliyim, yeter ki takdir edilmesi gereken insanları takdir edelim." diye konuştu.

Hürşit Nallı: Önceden ithal ederdik artık ihraç ediyoruz

Festivaldeki bitkileri üretip ihraç ettiklerinin bilgisini veren Ödemiş Bademli Kooperatifi Genel Müdürü Hürşit Nallı, "Festivalimiz kırsal ile kentlinin buluşma noktası haline geldi. Önceden bu festivaldeki ithal ederdik, artık kendimiz üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Bu noktaya geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.