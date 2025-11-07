3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta üst üste Bornova 1877’yi 1-0, Söke 1970’i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çıkış yakalayan Denizli İdmanyurdu, 10'uncu hafta maçında taraftarıyla buluşuyor.

Ligde 20 puanla 3'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, zirve takibini sürdürmek için sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Mücadele saat 15.00’te Denizli Atatürk Stadı’nda

Karşılaşma, yarın Denizli Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak. Ev sahibi ekip, kendi sahasında çıktığı 4 maçı da kazanarak önemli bir iç saha üstünlüğü elde etti.

Denizli temsilcisi, Tire karşısında da bu seriyi 5 maça çıkarma hedefiyle hazırlıklarını tamamladı.

Tire 2021 FK kötü gidişe ‘dur’ demek istiyor

Ligde 9'uncu sırada yer alan Tire 2021 FK, son 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi. 13 puanda bulunan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda kötü gidişe son verme arayışında olacak.

Teknik ekibin oyuncularla yaptığı son toplantıda hata yapılmaması ve oyunda disiplinin korunması gerektiği vurgulandı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaHem Denizli İdmanyurdu’nun çıkışını sürdürmek hem de Tire 2021 FK'nın toparlanma fırsatı yakalaması açısından kritik öneme sahip olan maç, 4'üncü Grup’un dengelerini etkileyebilecek nitelikte.

Denizli tarafında hedef net: 5’te 5

İç sahadaki kusursuz performansı devam ettirmek isteyen Denizli ekibi, 5’te 5 yaparak hem taraftarını sevindirmeyi hem de rakiplerinin puan kaybıyla zirveye daha da yaklaşmayı planlıyor.