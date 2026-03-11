Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın tehlikeli şekilde ilerlediğine ilişkin görüntüler üzerine harekete geçti. Altınyol’dan Bornova yönüne seyreden sürücünün trafikte sürekli makas attığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracı kullanan kişinin M.K. (27) olduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.