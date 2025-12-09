Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla yaklaşırken Kültürpark’ta düzenlediği Yeni Yıl Festivali ile kentte yılbaşı atmosferini zirveye taşıyor. 31 Aralık’a kadar sürecek festival; konserler, gastronomi etkinlikleri, sokak gösterileri, atölyeler, DJ performansları, dans şovları ve alışveriş stantlarıyla her yaştan İzmirliye keyifli bir deneyim sunuyor.

Kültürpark eski lunapark alanında dev yılbaşı ağacının karşılayacağı ziyaretçiler, festival boyunca özel dekorlar ve fotoğraf alanlarıyla görsel bir şölen yaşıyor.

İzmirliler festivalden memnun

Ailesiyle festivali gezen İzzet Tantaş, etkinliği çok beğendiğini belirterek, “Harika bir festival. Eğlence, hediyelik eşya stantları, konserler… İzmir’in yeni yıl ruhunu yansıtan çok güzel bir organizasyon. Yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Ayça Şen Yuva Türkay ise, “Bu alan çok güzel hazırlanmış. Umarım yıllarca devam eden bir geleneğe dönüşür. Herkes sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirsin” diye konuştu.

Buz pistine yoğun ilgi

Festival kapsamında kurulan buz pisti de çocuklardan yetişkinlere yoğun ilgi görüyor. İlk kez buz pistine çıktığını söyleyen 8 yaşındaki Serpil Arya, “Gezdim, eğlendim. İlk defa buz patenine geldim, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Festival ziyaretçilerinden Hasan Can Kaplan ise, “Görsel anlamda çok etkileyici bir etkinlik. Sosyal aktivite açısından da çok keyifli. İlk kez geldik, kalabalık ve canlı bir ortam var” dedi.

Nostaljik tramvay festivalin en gözde ayrıntılarından

Yılbaşı ışıkları ve özel süslemelerle donatılan nostaljik tramvay, Kültürpark içinde ring hattında hizmet vererek festivalde en çok ilgi toplayan detaylardan biri oldu. Tramvay, hem fotoğraf çektirmek isteyenlerin hem de kısa bir tur atmayı tercih edenlerin buluşma noktası hâline geldi.

Buz pistleri Şubat ortasına kadar açık

Kültürpark’ta kurulan 400 metrekarelik buz pisti, 15 Şubat’a kadar açık kalacak. Ayrıca Karşıyaka Bostanlı’da Yasemin Kafe’nin yanına kurulacak ikinci buz pisti, 15 Aralık–15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek. Gerçek buzdan hazırlanan pistlerde ziyaretçiler, eğitmenler eşliğinde güvenli bir deneyim yaşayacak. Hizmet bedeli ise 7–26 yaş arasındaki gençler için 100 TL, yetişkinler için 150 TL olarak belirlendi.