Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek yeniden halkın hizmetine sunduğu Göl Gazinosu, İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında kapılarını açan tarihi mekân, hem anıları canlandırdı hem de yeni anıların birikmesine olanak sağladı.

İzmir mutfak müzesi için ilk adım

Restorasyon çalışmalarının ardından, Göl Gazinosu'nun kapalı alanı önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın önerisiyle hayata geçirilecek olan İzmir Mutfak Müzesi'nin tanıtım sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Küratör Nejat Yentürk tarafından hazırlanan sergide, tarihi mutfak eşyalarından sunum ekipmanlarına kadar birçok değerli parça sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler, kentin zengin gastronomi kültürü ve mutfak tarihi hakkında yeni bilgiler edinme fırsatı buldu. Sergiyi gezen Seda Şan Özcan, "Açıkçası ben sergiden donanımlı bir şekilde ayrılıyorum. Yeni şeyler öğrendim. Heybeme bir şeyler katıp ayrılmış oluyorum" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göl manzarası eşliğinde keyifli anlar

Göl Gazinosu'nun yenilenen açık alanı, fuar ziyaretçilerinin en çok tercih ettiği dinlenme noktalarından biri haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza tarafından işletilen sosyal tesis, uygun fiyatlı yiyecek ve içecek seçenekleriyle dikkat çekti. Ziyaretçiler, eşsiz göl manzarası ve Kültürpark'ın huzurlu atmosferinde keyifli vakit geçirirken, yıllar sonra yeniden canlanan bu mekânda geçmiş anılarını tazeledi. Eski günleri yad eden ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek yeni anılar biriktirdi.

"İzmirliler böyle bir yere hasret kalmıştı"

Göl Gazinosu'nun tekrar açılmasından büyük mutluluk duyan Sevtap Ayhekim, "Ben çok beğendim. İzmir için böyle bir yer gerekliydi. Muhteşem bir şey olmuş. Eskiden burası sanatçılarla doluyordu, çocukluğumuz burada geçti. Göl Gazinosu yeni haliyle de çok iyi olmuş" ifadelerini kullandı. Turgay Çaylayık ise Gazino'nun kapanışına anlam veremediklerini, ancak yeniden açılmasının büyük bir coşkuyla karşılandığını belirtti. "İzmirliler böyle bir yere hasretler. Gençliğim, çocukluğum buralarda geçti. Başkanımız sayesinde böyle bir etkinlik alanına kavuştuk" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.