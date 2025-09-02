Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya’nın yürütücüsü olduğu “16. Yüzyıl Osmanlı Edebî Muhitlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sosyal Ağ Analizi ve Veritabanı ile Haritalandırılması ve Edebî İlişkilerinin İncelenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edildi. Proje, disiplinlerarası yöntemlerle Osmanlı edebiyatının mekânsal ve sosyal boyutlarını ortaya koymayı hedefliyor.

Rektör Budak’tan tebrik

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sosyal bilimlerdeki nitelikli projelerine bir yenisini daha eklediğini belirterek, “16. yüzyıl Osmanlı edebiyatına ışık tutacak bu önemli çalışmayı hayata geçiren hocamız Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya’yı ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Haritalar ve veri analizleriyle edebiyat tarihi

Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya, proje ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), sosyal ağ analizi ve veritabanı teknolojilerinin bir arada kullanılacağını, şairlerin yaşam rotaları, eserlerin üretim mekânları ve edebî ilişkilerin interaktif haritalarla görselleştirileceğini belirtti. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden lisansüstü öğrencilerin Ege Üniversitesi çatısı altında ortak çalışma yürüteceğini ifade eden Yalçınkaya, “Bu çalışma, 16. yüzyılın şiir muhitlerini, şairler arası etkileşimleri ve eserlerin coğrafi dağılımını analiz ederek edebiyat tarihindeki önemli boşlukları dolduracak” dedi.

Pandemi döneminde filizlenen iş birliği

Projenin, pandemi sürecinde “Klasik Divan” adıyla bir araya gelen lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarıyla doğduğunu aktaran Yalçınkaya, “Çevrimiçi eğitimler ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkısıyla gelişen bu akademik buluşma, dijital beşeri bilimler alanında örnek bir model ortaya koydu. 2028’de tamamlanması planlanan projenin tüm verilerini açık erişimle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Amasya’dan Türkiye geneline

Ekip, daha önce Amasya ölçeğinde gerçekleştirdiği pilot çalışmadan elde edilen deneyimi, bu kez Türkiye genelinde uygulanacak kapsamlı projeye taşıyacak. Ege Üniversitesi’nin beşeri bilimlerdeki köklü akademik birikimi ile TÜBİTAK’ın desteğini birleştiren proje, kültürel mirasın teknoloji ile buluşmasına öncülük edecek.