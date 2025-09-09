Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir yaşamı ve dayanışma kültürünü teşvik etmek amacıyla yeni bir sosyal belediyecilik projesini hayata geçiriyor. Kullanılmayan ancak hala işlevsel olan eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen "İkinci El Pazarı" etkinlikleri, farklı ilçelerde düzenlenecek. Bu pazarlar aracılığıyla hem vatandaşların bütçesine ek gelir sağlanması hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amaçlanıyor. Etkinlikler, israfın önüne geçilerek çevre bilincini de güçlendirecek.

Pazar tarihleri ve online başvuru süreci

"İzmir'de Paylaşımın En Güzel Hali" sloganıyla başlatılan bu girişim, ilk olarak 14 Eylül'de Bayraklı'da kapılarını açacak. Ardından 20 Eylül'de Konak'ta ve 26 Eylül'de Buca'da devam edecek olan pazarlar, her hafta farklı bir ilçede kurulmaya devam edecek. Pazarlara katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini dijital ortamda kolayca gerçekleştirebilecekler. Katılımcıların, ikamet ettikleri ilçeyi seçerek bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekiyor. Bu sistem, süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getiriyor.

Ekonomik ve sosyal faydalar

Bu proje, sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde, çok yönlü sosyal faydalar sunmayı hedefliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyaların değerlendirilmesi, tüketim alışkanlıklarında köklü bir değişikliğe işaret ediyor. İkinci el kullanımının yaygınlaşmasıyla israfın azaltılması ve daha çevre dostu bir tüketim modeline geçiş hedefleniyor. Aynı zamanda, pazar ortamı, vatandaşlar arasında iletişimi ve yardımlaşmayı artırarak, İzmir'in köklü dayanışma kültürünü daha da pekiştiriyor. Belediye, bu tür sosyal projelerle kentte yaşayan her kesimden insanın hayatına dokunmayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyor. İkinci El Pazarları, ekonomik zorluklar yaşayan ailelere nefes aldırırken, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve bilinç oluşturma misyonunu da üstleniyor.