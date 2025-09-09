Son Mühür - Sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almak ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla il genelinde faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, çalışmalarına Kula’da devam etti.

Komisyon üyeleri, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Kula Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve yapımı süren doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

50 padoklu yeni rehabilitasyon merkezi

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Zaferiye Mahallesi’nde mevcut rehabilitasyon merkezi alanında 50 padoktan oluşacak yeni bir merkezin inşasına başladıklarını belirterek, “İhale süreci tamamlandı, inşaatın kısa sürede bitmesini planlıyoruz. Merkezimizde 2 veteriner hekim ve 2 personel ile kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

1600 kapasiteli doğal yaşam alanı

Başkan Dönmez, mülkiyeti belediyeye ait Seyitali Mahallesi’ndeki 16 dönümlük alanda 1600 sokak hayvanı kapasiteli doğal yaşam alanı çalışmalarının da devam ettiğini aktararak, “Bu alan, can dostlarımızın güvenle yaşayabileceği, geniş ve doğal bir ortam sağlayacak. Kısa süre içerisinde aktif olarak hizmete başlayacağız” ifadelerini kullandı.