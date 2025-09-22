Manisa’nın Kula ilçesi Encekler Mahallesi’nde geleneksel hale gelen Bağdatlı Sultan Alevi ve Kültür Şenliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlik, dualar, konuşmalar ve renkli etkinliklerle birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Yoğun katılım

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen şenliğe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve ailesi, protokol üyeleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla başladı

Şenlik, Cemevi Dedesi Erdem Sünbül’ün okuduğu yemek duasıyla başladı. Mahalle Muhtarı Tuncay Demir, açılış konuşmasında merhum başkan Ferdi Zeyrek’i rahmetle andı. Demir, etkinliğe verdikleri destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’e teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, günün anlam ve önemine dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya da yaptığı konuşmada Başkan Besim Dutlulu’nun selamlarını iletti. Kaya, “Geçen yıl aramızda olan merhum Ferdi Başkanımızı rahmetle anıyoruz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu şenlik sadece kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda köklü değerlerimize, inançlarımıza ve bir arada yaşama kültürümüze sahip çıktığımızın bir göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak en temel görevimizdir” dedi.

Şenlik renkli geçti

Konuşmaların ardından Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir, protokol üyelerine hatıra hediyeleri takdim etti. Şenlik, vatandaşların katılımıyla gerçekleşen çeşitli etkinlikler eşliğinde devam etti.