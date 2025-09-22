Türkiye’nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa’nın Demirci ilçesinde hasat başladı. Söğütçük Mahallesi’nde yoğunlaşan üretimde bu yıl 150 ton ürün bekleniyor.

Üretim 60 bin fidana ulaştı

Demirci’de 2010 yılında 6 bin fidanla başlayan hünnap üretimi bugün 60 bin fidana çıktı. Özellikle Söğütçük Mahallesi’nde yoğunlaşan bahçelerde yetişen hünnaplar, iri yapısıyla dikkat çekti.

Kadınlar hasatta

Olgunlaşan hünnapların hasadı kadınlar tarafından yapıldı. Toplanan meyveler iriliğine göre sınıflandırıldı, kasalara konularak İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlere gönderildi.

“150 ton civarında ürün bekliyoruz”

Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, “Bu yıl sıcaklıkların yüksek olması rekolteyi düşürdü. 150 ton civarında ürün bekliyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz, elma sirkesiyle ağaçlarımızı koruyoruz. Şu anda 18–20 kapama bahçemiz var” dedi.

Geçim kaynağı oldu

Mahalle sakinlerinden Sevim Duman ise hasadın geçim kaynağı olduğunu söyledi. “Topladığımız hünnapları kaliteye göre ayırıyoruz. Küçük olanları kurutmalık yapıyoruz. Kendi tarlası olan kazanıyor, olmayanlar yevmiyeli olarak hasada katılıyor” diye konuştu.