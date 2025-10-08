Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail tarafından alıkonulan Vicdan Gemisi krizi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurulan bu kritik görüşme, Gazze'ye insani yardım taşıyan gemideki üç milletvekili ve diğer yolcuların can güvenliği endişesiyle gerçekleştirildi. Görüşmeler, Ankara'nın diplomatik girişimlerini hızlandırdığının bir işareti oldu.

Genel Başkanlar, Kurtulmuş'tan "Hemen İade" diplomasisi istedi

Mustafa Bilici'nin aktardığına göre, ilgili partilerin genel başkanları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek kriz masasına oturdu. Görüşmenin ana odağı, Özgürlük Filosu'na bağlı Vicdan Gemisi'ne İsrail'in uluslararası sularda müdahalesi sonucu alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu oldu.

Genel başkanlar, Meclis Başkanı'ndan özellikle aşağıdaki hususlarda ivedi diplomatik adımlar atılmasını talep ettiler:

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca başta olmak üzere gemide bulunan tüm aktivist, gazeteci ve gönüllülerin can güvenliğinin derhal sağlanması.

Tüm yolcuların sağ salim yurda dönmesi için gerekli girişimlerin en üst düzeyde hızlandırılması.

TBMM Başkanı'ndan İsrail'e sert uyarı

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuya ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Kurtulmuş, üç milletvekilinin hukuksuz bir şekilde alıkonulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "İsrail aklını başına alsın!" dedi.

Alıkonulan kişilerin derhal serbest bırakılması ve Türkiye'ye ulaştırılması için her türlü girişimin başlatıldığını belirten TBMM Başkanı, bu saldırının TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsına yapılmış açık bir saldırı olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş ayrıca, olayın sadece Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkarılıp uluslararası bir sorun haline gelmesi için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi yurt dışındaki muhataplara da kınama metinleri gönderileceğini bildirdi.