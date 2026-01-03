Kriz Gölgesinde Dev Adım! İzmir’de Yatırımlar 21 Milyarı Geçti

Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında ekonomik krize karşın kent yaşamını güçlendirecek yatırımlara öncelik verdi. Ulaşım projeleri, Körfez temizliği, altyapı yatırımları ve sosyal belediyecilik uygulamaları öne çıktı. Raylı sistemlerin payını artırmaya yönelik adımlar atılırken, kent trafiğini rahatlatacak projeler hizmete alındı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, belediyenin istikrarlı gelir ve harcama yönetimi nedeniyle ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu Aaa seviyesine yükseltti. Bu not, 2016’dan sonra ilk kez Dr. Cemil Tugay döneminde Aaa seviyesinde gerçekleşti. Fitch Ratings ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AAA ulusal kredi notunu 2025 yılında da teyit etti.

“2026 İzmir’in atılım yılı olacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılında seçim sürecinde verilen birçok sözün yerine getirildiğini belirtti. Sosyal belediyeciliğe öncelik verdiklerini vurgulayan Tugay, 2026 yılının ulaşım yatırımları, Körfez temizliği, afet direnci ve EXPO 2027 hazırlıkları açısından kritik bir dönem olacağını ifade etti. Tugay, kaynakların etkin ve verimli kullanılacağını, kentsel dönüşüm, yeşil enerji ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Buca Metrosu’nda büyük ilerleme

Buca Metrosu’nda ilerleme oranı yüzde 2’den yüzde 42’ye çıktı. Üçyol–Buca Koop hattında tünel kazılarında sona yaklaşıldı. Hattın Fuar İzmir’e uzatılmasıyla uzunluk 17,8 kilometreye, istasyon sayısı 14’e ulaşacak. Metro hattının 2027 yılı sonuna kadar hizmete alınması hedeflendi.

Trafiğe nefes aldıran projeler

Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu ve Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı projeleri tamamlandı. Mürselpaşa Bulvarı Alt Geçidi ve Şemikler Taşıt Köprüsü projelerinde yapım süreci başlatıldı. Buca Onat Tüneli’nde kazılarda sona yaklaşıldı, projenin 2026 ortasında açılması planlandı.

Ulaşım ve altyapıda güçlü dokunuş

Kent genelinde 353 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Kırsal bölgelerde ova yolları düzenlendi, kilit parke çalışmaları tamamlandı. ESHOT filosuna 125 yeni araç eklendi, 2025 yılında 272 milyon yolcu taşındı. Çevreci projelerle 12 bin 470 ton karbon salımı önlendi.

Yeşil alanlar ve çevre yatırımları

2025’te 776 bin metrekarelik alanda park ve yeşil alan yenilendi, 50 bin metrekare yeni yeşil alan kente kazandırıldı. 1,5 milyonu aşkın bitki toprakla buluşturuldu. Kurakçıl peyzaj uygulamaları yaygınlaştırıldı, yeşil atıklar kompost ve biyokömüre dönüştürüldü.

İZSU’dan 7,3 milyar liralık altyapı yatırımı

İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısında kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdi. Yeni hatlar döşendi, mevcut hatlar yenilendi, taşkın risklerini azaltan projeler hayata geçirildi. Kayıp-kaçak oranı yüzde 25,8’e düşürüldü.

Körfez temizliğinde kapasite artışı

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi dördüncü fazının devreye alınmasıyla arıtma kapasitesi yüzde 28 artırıldı. Körfezde 492 bin metreküp tarama çalışması yapıldı.

Kentsel dönüşüm ve sosyal destekler

Uzlaşı temelli kentsel dönüşüm projeleri 6 bölgede etaplar halinde sürdürüldü. Sosyal yardımlar için 400 milyon liralık bütçe ayrıldı, milyonlarca öğün yemek dağıtıldı. Anne Kart, emekli destekleri ve sosyal yardımlar yaygınlaştırıldı. 2026 yılı için sosyal yardım bütçesinin 770 milyon liraya çıkarılması hedeflendi.

Sağlık, eğitim ve tarımda kapsamlı hamle

Eşrefpaşa Hastanesi ve evde bakım hizmetleriyle yüz binlerce yurttaşa ulaşıldı. Eğitimde fırsat eşitliği için Yuvamız İzmir merkezleri artırıldı, öğrencilere beslenme ve kırtasiye desteği sağlandı. Çiftçilere 550 milyon liralık destek verildi, İZMAR marketleri 20 noktaya ulaştı.

Afetlere dirençli İzmir hedefi

Deprem, tsunami ve sel risklerine karşı bilimsel çalışmalar yürütüldü. Yeni Deprem Master Planı hazırlıkları sürdürüldü. EXPO 2027 ve 2054 İzmir Nazım İmar Planı çalışmaları başlatıldı.