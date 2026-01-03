Son Mühür- Konak Belediyesi’nin yılın ilk meclis toplantısının gündeminde yer alan bir imar planı değişikliği önerisi dikkat çekti. 5 Ocak Pazartesi günü yapılması planlanan meclis toplantısında, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bir parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği görüşülecek. Meclis gündemine alınan dosyaya göre; Çınarlı Mahallesi, 8667 ada, 12 parsel, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu “Merkezi İş Alanı (MİA)” kullanımında yer alıyor.

‘Özel sağlık tesisi alanı’

Parsel maliki vekili tarafından Konak Belediyesi’ne sunulan başvuruda, söz konusu taşınmazın kullanım kararının değiştirilmesi talep edildi. Talep doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği önerisinde; parsel için belirlenen TAKS: 0.40 ve KAKS: 3.50 yapılaşma koşullarının korunması, ayrıca Yençok: 20 kat olmak üzere yapılaşma şartlarının tanımlanarak alanın “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlanması öngörülüyor.

Hukuk komisyonu ‘oy çokluğu’ verdi

Belediye kayıtlarına giren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, ilgili komisyonlara sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda dosya, İmar Komisyonu’nda oybirliğiyle kabul edilirken; Hukuk Komisyonu’ndan ‘oy çokluğu’ ile geçmesi dikkatleri çekti. Söz konusu imar planı değişikliğinin, 5 Ocak Pazartesi günü yapılacak Konak Belediye Meclisi toplantısında görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.

Önerge, şu şekilde:

“Parsel maliki vekilince yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan, Çınarlı Mahallesi, 8667 ada, 12 parselin TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok:20 kat yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” belirlenmesine ilişkin Belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin İmar Komisyonunca oybirliği, Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin rapor.”