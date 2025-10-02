Son Mühür/ Beste Temel- Merhaba Dergisi'nin 50. sayı kutlamaları kapsamında, Ege Fark Yaratanlar Derneği ve Sevmedya Yayın Grubu iş birliğiyle İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) "Sağlıkta Küresel Gelişmeler" başlıklı önemli bir toplantı düzenlendi. Mehmet Necati Şentürk’ün etkili sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, hem sağlık turizminin ekonomik potansiyeli hem de cerrahideki son teknolojik ilerlemeler masaya yatırıldı. Toplantı öncesinde, İZTO Sergi Salonu’nda küratörlüğünü Esat Erçetingöz’ün üstlendiği, Merhaba Dergisi'nin arşivinden ilginç kapakların yer aldığı bir sergi de ziyarete açıldı.

Sağlık turizmi: 5 bin dolarlık katma değer vurgusu

Toplantıda söz alan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Türkiye'nin turizmdeki yerini değerlendirirken, özellikle sağlık turizminin ekonomik katkısını ön plana çıkardı. Topaç, İzmir'in tarihsel olarak dahi dünyanın ilk sağlık turizmi merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, normal bir turistin ortalama 850-900 dolar harcamasına karşın, sağlık turisti başına düşen harcamanın 5 bin dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel ise İzmir'in bu alandaki yükselen ivmesini anlattı. Daha önce Türkiye'ye gelen sağlık turistinin yalnızca yüzde 1'ini alan İzmir'in, bu oranı yüzde 5'e yaklaştırdığını ifade etti. Cinel, dünya sağlık turizmi hacminin 1 trilyon dolar olduğunu, Türkiye’nin bu pastadan henüz 10 milyar dolarlık bir pay aldığını ve bu oranın yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, İzmir'in obezite, estetik ve ağız diş sağlığı gibi alanlarda ilgi çektiğini ve ilk 5 şehir arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.

Robotik cerrahi ve güven unsuru öne çıktı

Acıbadem Kent Hastanesi'nden Prof. Dr. Burak Turna, uluslararası düzeyde kabul gören "Robotik Cerrahi" sunumuyla dikkatleri teknolojiye çekti. Turna, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin 2000 yılından bu yana 7 branşta 10 milyondan fazla operasyonda kullanıldığını belirtti. Sistemi cerrahinin geldiği son nokta olarak nitelendiren Turna, robotun cerrahın işini kolaylaştırırken, iyileşme sürecinde hastanın konforunu artırdığını; özellikle ürolojik cerrahide (prostat, böbrek kanserleri) yoğun olarak kullanıldığını kaydetti.

Panel bölümünde konuşan Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkanı Mehmet Aksaç, sağlığın ekonomik kalkınmanın stratejik bir alanı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2023'te 1 milyon 400 bin yabancı hasta tedavi ederek sağlık turizminde ilk 10'da yer aldığını belirten Aksaç, İzmir'in tarih, kültür ve turizm şehri olmasının yanı sıra bir sağlık şehri olduğunu vurguladı. Aksaç, kentin güçlü lojistik yapısının ve akademik altyapısının bu alandaki avantajını artırdığını, son 5 yılda yabancı hasta sayısının yüzde 40 arttığını söyledi. Panelde ayrıca Fınd Doctor Turkey Kurucu Ortağı Özlem Özkulak ve Av. Efsan Mahim de sektörel stratejiler ve sağlık hukuku konularında önemli bilgiler paylaştı. Toplantı, katkıda bulunanlara belge takdimiyle sona erdi.