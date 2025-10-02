İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 25 yaşındaki sanık İzzet Demir, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme ayrıca sanığa, “bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma” suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezaların belirlenmesinde indirime veya haksız tahrik hükümlerine yer vermedi.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşmaya sanık Demir, maktul Sidar Şimşek’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği mütalaayı tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Şimşek’in ailesinin avukatı Levent Kahya, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Son sözü sorulan sanık Demir ise telefonunda Şimşek’ten gelen tahrik içerikli mesajlar bulunduğunu öne sürerek, “Pişmanım” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Olay, 21 Temmuz 2024’te Bayraklı Refik Şevket İnce Mahallesi’nde meydana gelmişti. Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Polis, sokakta kucağında çocukla koşan sanık Demir’i şüphe üzerine durdurmuş, Demir birlikte yaşadığı Sidar Şimşek’i bıçakladığını söylemişti. Ağır yaralı halde bulunan Şimşek, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

İddianamede en ağır ceza talebi

Hazırlanan iddianamede sanık İzzet Demir’in, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, ayrıca “bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma” suçundan ise 1 yıla kadar hapsi istenmişti.