Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) korkunç bir olay yaşandı. Rus kripto yatırımcısı Roman Novak ve eşi Anna Novak, Khatt kentinde kiraladıkları villada ölü bulundu. Çiftin, milyarlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen kripto cüzdanları için fidye amaçlı kaçırıldıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Roman ve Anna Novak, yatırım görüşmeleri yapmak üzere Khatt’a gitti. Çifti bırakmakla görevli şoför, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktı. Novak çifti buradan başka bir araca binerek ayrıldı ve bir daha kendilerinden haber alınamadı.

Yaklaşık bir ay süren arama çalışmalarının ardından, polis çifti kiraladıkları villada ölü olarak buldu. BAE polisi sekiz kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden dördünün, çiftin kandırılarak götürüldüğü araç ve villayı kiralayan kişiler olduğu belirlendi.

Fidye planı çöktü, kripto hesap boş çıktı

Soruşturma kaynakları, Roman Novak ve eşinin fidye için kaçırıldıklarını tespit etti. Zanlıların, Novak’ın “milyar dolar değerinde” olduğu düşünülen kripto varlıklarına ulaşmak için baskı yaptığı, Novak’ın şifreyi vermek zorunda kaldığı, ancak cüzdanın boş çıkması üzerine çiftin öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BAE polisiyle ortak çalışan Rus yetkililer, olayla bağlantılı üç Rus vatandaşının ülkesinde gözaltına alındığını duyurdu.

Tartışmalı geçmiş: dolandırıcılık ve sahte projeler

Kripto dünyasında adı sıkça skandallarla anılan Roman Novak, 2018 yılında büyük çaplı finansal dolandırıcılıktan hüküm giymişti. 2023’te ise Dubai merkezli “Fintopio” adlı kripto para transfer platformunu kurmuş, yatırımcılardan yaklaşık 500 milyon dolar topladıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Novak’ın geçmişte yatırımcıları etkilemek için Telegram kurucusu Pavel Durov’un çevresiyle bağlantısı olduğunu iddia ettiği, hatta TON token satışları üzerinden sahte vaatlerde bulunduğu da çeşitli Rus basın organlarında yer almıştı.

Kripto dünyasında yeni bir “kara para” şüphesi

Olay, kripto dünyasında uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

BAE polisi, soruşturmanın uluslararası finansal transfer ağlarına ve dijital cüzdan izlerine odaklandığını, olayın arkasında organize bir suç grubunun bulunabileceğini açıkladı.