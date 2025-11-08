Fransa, son haftalarda güvenlik koşullarının hızla bozulduğu Mali için vatandaşlarına “ülkeyi derhal terk edin” uyarısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat duyurusunda, “Mali’deki güvenlik durumu birkaç haftadır ciddi şekilde kötüleşiyor. Fransız vatandaşlarına kalan yolcu uçuşlarını kullanarak ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiye ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kara yollarının güvenli olmadığını vurgulayarak, vatandaşlardan karayoluyla seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Uyarının, bölgede artan saldırılar, yakıt kıtlığı ve terör tehditleri nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Yakıt krizi ve lojistik faaliyetler durma noktasında

Avrupa merkezli taşımacılık devi MSC (Mediterranean Shipping Company) de kötüleşen güvenlik ortamı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Mali’deki tüm kara taşımacılığı operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Güvenlik sorunları ve akaryakıt eksikliğinin yarattığı büyük operasyonel zorluklar nedeniyle Mali’ye yönelik kargo taşımacılığımızı bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak durduruyoruz.” denildi. MSC ayrıca, yeni rezervasyonların kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Yakıt sevkiyatlarının durma noktasına gelmesi, ülkenin başkenti Bamako’da günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor. Mali’nin denize kıyısının bulunmaması nedeniyle yakıt sevkiyatları büyük ölçüde kara taşımacılığına dayanıyor.

Terör tehdidi tırmanıyor

Mali’deki istikrarsızlığın ana nedeni, Sahel bölgesinde giderek güç kazanan radikal gruplar. Özellikle El Kaide bağlantılı Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) örgütü, son dönemde akaryakıt konvoylarını hedef alarak Bamako’ya sevkiyatları durdurdu. Bu eylemler, ülke ekonomisinde ciddi bir yavaşlamaya yol açtı.

Geçen hafta ülkenin batı kesiminde beş Hintli çalışanın kaçırılması ve artan saldırı raporları, hem Avrupa ülkelerini hem de bölgedeki uluslararası şirketleri alarma geçirdi.

Diğer ülkeler de uyardı

Fransa’nın uyarısı, benzer şekilde ABD ve İtalya’nın da vatandaşlarına Mali’ye seyahat etmemeleri yönünde yaptığı tavsiyelerin ardından geldi.

Uzmanlar, ülkede terör tehdidinin artması, yakıt kıtlığı ve temel hizmetlerdeki çöküşün, uluslararası kurumların da faaliyetlerini sınırlandırmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, Mali’nin son aylarda cunta yönetimiyle Batılı ülkeler arasındaki gerginliğin de güvenlik durumunu olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.