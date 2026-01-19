Son Mühür- Kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan sert satışlar, piyasa genelinde belirgin bir değer kaybına yol açtı. Toplam piyasa değerindeki hızlı düşüş, özellikle Bitcoin öncülüğünde derinleşti.

Toplam piyasa değerinde 100 milyar dolarlık gerileme

CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 3,15 trilyon dolar seviyesinden 3,05 trilyon dolara indi. Böylece kısa süre içinde piyasadan yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değer çıkışı yaşandı. Satışların geniş tabanlı olması, düşüşün hızlanmasına neden oldu.

Bitcoin kritik eşiğin altına indi

Piyasanın yönünü belirleyen Bitcoin, 94 bin–95 bin dolar aralığındaki destek seviyelerini koruyamadı. Lider kripto paranın 90 bin doların altına gerilemesi, piyasa genelindeki satış baskısını artırdı. Bu hareket, yatırımcılar arasında temkinli duruşu güçlendirdi.

Likidasyonlar düşüşü derinleştirdi

Fiyatlardaki sert gerileme, kaldıraçlı işlemlerde yoğun tasfiyeleri beraberinde getirdi. Büyük kripto para borsalarında yaklaşık 500 milyon dolar tutarında pozisyon likide edilirken, 140 binden fazla yatırımcının işlemleri zorunlu olarak kapatıldı. Likidasyonların artması, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Altcoinlerde de yaygın kayıplar görüldü

Bitcoin’deki düşüş, altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum, Binance Coin (BNB), Solana ve XRP başta olmak üzere birçok büyük kripto varlık değer kaybetti.