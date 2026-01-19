Son Mühür- Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftada Borsa İstanbul'un sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

BIST 100 endeksi yükseliş trendini geçtiğimiz hafta da sürdürerek haftayı rekor seviye olan 12.668 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.57'lik yükselişle 12.740 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.800 ve 13.000 puanın direnç, 12.500 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya Trump'ın Grönland ısrarına sembolik olarak sınırlı sayıda asker göndererek tepki vermişti.

Trump'ın gümrük tarifesi tehdidinin ardından Almanya'nın gönderdiği 15 askeri geri çektiği ortaya çıkmıştı.

Asya borsaları karışık...



Çin'den gelen büyüme verileri risk iştahını arttırsa da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...

İstikrarlı yükselişini sürdüren ons altın jeopolitik risklerin artmasının ardından 4.669 dolara yükseldi. Gram altın 6.497 TL'den, gümüş 93.27 dolardan,

Bitcoin hafif bir geri çekilmeyle 92. 553 dolardan,

Brent petrol 63.88 dolardna alıcı buluyor.