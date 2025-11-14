İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, COINQ Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 637 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Mali inceleme detayları ve şüpheli para akışı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, COINQ Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesap hareketlerinde dikkat çekici bir artış tespit edildi. Şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken, 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL'ye ulaştı.

İncelemelerde, şirket hesaplarından toplam 12.350.393.826,73 TL paranın yurt dışı kaynaklı platformların da bulunduğu tüzel kişilere ve 28.923.648,54 TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirlendi.

Devasa kripto varlık hareketleri ve aklama iddiası

MASAK analizleri, şirketin kripto varlık hareketlerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu. 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786,012 USDT (yaklaşık 32 Milyar TL güncel kurda) kripto varlık girişi ve 769.446,672 USDT kripto varlık çıkışı olduğu tespit edildi.

En kritik bulgu ise, 330.777.648,10 USDT (yaklaşık 13,9 Milyar TL güncel kurda) tutarındaki kripto çekme işleminin, hiçbir platformla kayıtlı olmayan anonim cüzdan adreslerine aktarılması oldu.

Suç gelirlerinin kaynağı ve tespitler

Soruşturmada, COINQ A.Ş. hesaplarına para gönderen ve alan bazı gerçek ve tüzel kişilerin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla ilişkilendirildiği belirlendi. Özellikle para gönderilen bazı gerçek kişiler hakkında bu suçlardan bilgi bulunduğu ve 172 kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü tespit edildi.

Yapılan değerlendirmede, bu suçlardan elde edilen gelirlerin COINQ A.Ş.'ye yatırıldığı, ardından kripto varlığa dönüştürülerek anonim cüzdanlara veya yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcı platformlara aktarıldığı ve bu yolla "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunun işlendiği kanaatine varıldı.

Operasyon ve kayyım ataması

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 17, Hatay'da 1, Kocaeli'nde 1, yurt dışında 1 ve cezaevinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi. 14.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile, suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüpheli ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan 10 araç ve 7 taşınmaza el konuldu. Ayrıca, COINQ A.Ş. dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete el konulma kararı verildi.

Mağduriyet yaşanmaması adına, COINQ Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimali göz önünde bulundurularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.