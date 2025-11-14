Son Mühür- Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım’da Gürcistan’da düşmesine ilişkin ilk inceleme bulguları Azerbaycan basınında yer aldı.

AzeMedia’nın aktardığı bilgilere göre; ön incelemede uçağın gövdesinde dış etki izine rastlanmadı. Delik, yanık ya da füze çarpmasını çağrıştıran herhangi bir hasar tespit edilmedi.

6 ton F-16 yedek parçası taşıdığı doğrulandı

Haberlere göre C-130, Azerbaycan’daki Zafer Günü törenlerine katılan Türk F-16 filosunun dönüş lojistiğini sağlıyordu. Uçağın içinde yaklaşık 6 ton F-16 yedek parçası ve ekipman bulunuyordu.

İtalyan haber ajansı Agenzia Nova da “Uçakta sadece F-16 yedek parçaları vardı, mühimmat taşınmıyordu” bilgisini doğruladı. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, uçakta patlayıcı ya da mühimmat bulunmadığını bildirdi.

Kuyruk neden koptu? İki teknik ihtimal öne çıkıyor

İlk teknik rapora göre, kazada ilk kopan parçanın kuyruk bölümü olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, C-130’ların uzun yıllara dayanan kullanım süresine dikkat çekerek, yapısal noktalardaki korozyonun metal yorgunluğunu artırmış olabileceğini belirtiyor.

Kargonun tam sabitlenmemesi ihtimali

İkinci ihtimal ise uçakta taşınan parçaların tam sabitlenmemesi sonucu uçuş sırasında dengesizlik yaşanması. Altı tonluk yükün uçağın ağırlık merkezini etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Sabotaj iddiaları net şekilde reddedildi

İnceleme raporunda ve resmi açıklamalarda sabotaj ihtimaline dair hiçbir bulgu olmadığı vurgulanarak iddialar kesin bir dille reddedildi.

MSB: “C-130 uçuşları tedbiren durduruldu”

Milli Savunma Bakanlığı, düşen C-130 uçağıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, uçağın Suudi Arabistan’dan satın alındığını ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığını belirtti.

Aktürk, uçağın planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının eksiksiz şekilde yapıldığını, son bakımın 11 Eylül – 12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini aktardı.

Tüm C-130 uçuşları geçici olarak durduruldu

MSB, olay sonrası filodaki tüm C-130 uçuşlarının 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulduğunu açıkladı. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından uçuşların yeniden başlatılacağı bildirildi.