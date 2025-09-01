ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da suç oranlarının ciddi oranda düştüğünü iddia ederek, Belediye Başkanı Muriel Bowser ile iş birliğini övdü.

Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Washington’daki suç oranlarının “neredeyse sıfırlandığını” duyurdu. Trump, paylaşımında bu gelişmenin yalnızca Washington için değil, Chicago, Los Angeles, New York ve Baltimore gibi yüksek suç oranlarıyla bilinen şehirler için de geçerli olmasını dile getirdi.

Demokrat Belediye Başkanı’na övgü

Açıklamasında kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser’a da değinen Trump, suç oranlarının düşmesinde Bowser ile yürütülen iş birliğinin rol oynadığını vurguladı. Başkan, Bowser’ın kararlı duruşunu överek, Washington halkının güvenliğini artırma çabalarını takdir ettiğini söyledi.

“Halk desteği yüzde 25 arttı” iddiası

Trump, Bowser’ın kentteki suçla mücadele politikaları sayesinde halk desteğini kısa sürede yüzde 25 artırdığını öne sürdü. Trump, “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Diğer şehirlere de mesaj

Trump’ın açıklaması, ABD’nin diğer büyük şehirlerinde yaşanan suç oranlarına da gönderme içerdi. Özellikle Chicago ve Baltimore gibi yıllardır suç oranlarının yüksekliğiyle gündemde olan kentler için benzer bir başarı beklentisini dile getiren Trump, bu şehirlerin de Washington örneğini izlemesi gerektiğini savundu.

Suç oranları siyasetin merkezinde

ABD’de güvenlik ve suç oranları, özellikle başkanlık seçimleri öncesinde siyasetin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor. Trump’ın açıklamaları da, kamuoyunda hem destek hem de eleştirilerle karşılanarak tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.