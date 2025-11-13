Son Mühür- Bin 460 günü geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında Moskova, Kiev'in durumunun kötüleştiğini öne sürdü.

Kremlin, Ukrayna'nın "er ya da geç" Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağını ve Kiev'in müzakere pozisyonunun her geçen gün daha da kötüleşeceğini öngördü.

Doğu Ukrayna'daki Pokrovsk şehrinin kontrolünü ele geçirmeye çalışan Moskova, Ukraynalı yetkilileri barış görüşmelerine katılmayı reddetmekle suçladı.

Kiev ise Moskova'nın savaşı sona erdirme şartlarının kabul edilemez olduğunu ve teslim olmasını istemek anlamına geldiğini söylüyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ve barış istediğini söylemiş ve ''Ancak böyle bir imkânın bulunmaması halinde Rusya'nın gelecek nesillerin yararına kendi güvenliğini korumak için mücadeleye devam edeceğini'' vurgulamıştı.



Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna yolunda...



Rusya'nın baskısına rağmen Ukrayna'ya AB'nin desteği hız kesmiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üye ülkelerinin Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak için üç seçeneği olduğunu, en etkili seçeneğin ise Rus varlıklarının dondurulmasına dayalı bir tazminat kredisi olduğunu söyledi.

İkinci seçeneğin üye ülkeler arasında sermaye artırma konusunda bir anlaşmaya varılması olduğunu söyleyen von der Leyen, "Üçüncü seçenek, Rusların elindeki mal varlıklarına dayalı bir tazminat kredisi almak. Ukrayna'ya bir kredi veriyoruz ve Rusya tazminat öderse Ukrayna da bu krediyi geri ödüyor" mesajı verdi.