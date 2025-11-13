Son Mühür- ABD'yle Çin arasında devam eden Tayvan geriliminin yeni adresi Japonya oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan ile ilgili "ağır" sözlerini geri çekmesini talep etti ve aksi takdirde Japonya'nın bu yorumların "tüm sonuçlarına katlanmak zorunda" olduğunu söyledi.

Takaichi, geçen hafta parlamentoda yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan'a saldırmasının "hayati tehlike arz eden bir durum" oluşturabileceği ve Tokyo'dan olası bir askeri müdahaleye yol açabileceği yönündeki açıklamalarıyla Pekin ile diplomatik bir tartışmaya yol açmıştı.



Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Takaichi'nin sözlerinin Çin'in içişlerine "kaba bir müdahale" teşkil ettiğini ve ikili ilişkilere "ağır bir darbe" vurduğunu söyledi.

Pekin, demokratik yollarla yönetilen Tayvan'ın kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve adanın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanma olasılığını dışlamıyor.

Tayvan hükümeti ise Pekin'in iddialarını reddediyor ve adanın geleceğine yalnızca kendi halkının karar verebileceğini söylüyor.

Çin kararlı şekilde karşılık verir...



Lin, "Japonya'nın Tayvan Boğazı'ndaki duruma askeri müdahalede bulunmaya cesaret etmesi halinde bu bir saldırganlık eylemi teşkil edecek ve Çin de kararlı bir şekilde karşılık verecektir" uyarısında bulundu.

Çin devlet televizyonu CCTV'ye bağlı bir sosyal medya hesabından çarşamba günü yapılan paylaşımda Takaichi "baş belası" olarak nitelendirildi ve "sınır tanımadan saçmalamaya devam ederse bedelini ödemek zorunda kalacağı" konusunda uyarıldı.

Osaka Başkonsolu ortalığı karıştırdı...



Öte yandan Tokyo'daki üst düzey siyasi isimler , Takaichi'nin sözleriyle ilgili bir haber paylaşarak, "İçine giren kirli kafa kesilmeli" yorumunu yapan Çin'in Osaka Başkonsolosu Xue Jian'ın sınır dışı edilmesini istedi .

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Xue'nin yorumunu "üzücü" olarak nitelendirdi.

Motegi, Çarşamba günü Kanada'da G7 toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında, "Japonya, Çin-Japonya ilişkilerinin genel gidişatını etkilememesi için Çin tarafını uygun adımlar atmaya güçlü bir şekilde teşvik etmeye devam edecek" mesajı verdi.