Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 31 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 115,4 milyar lira artarak 26,6 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, sektörün mevduat hacmindeki yükselişi gözler önüne serdi.

TL ve yabancı para mevduatında farklı seyir

Aynı dönemde Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat yüzde 0,1 artışla 14,4 trilyon liraya yükseldi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 azalış göstererek 8,8 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı

Bankalardaki toplam döviz mevduatı geçen hafta 249,5 milyar dolar düzeyinde kaydedildi. Bunun 211,1 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında tutuluyor. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 31 Ekim itibarıyla 800 milyon dolarlık artış görüldü.

Tüketici kredilerinde artış

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,3 yükselerek 5,28 trilyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin dağılımında 641,6 milyar lira konut, 49,5 milyar lira taşıt, 1,99 trilyon lira ihtiyaç kredisi ve 2,59 trilyon lira bireysel kredi kartları pay aldı.

Toplam kredi hacmi rekor seviyede

TCMB dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 31 Ekim ile biten haftada 183,8 milyar lira artış göstererek 20,98 trilyon liraya yükseldi.