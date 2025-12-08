Son Mühür- Borsa İstanbul uzun süredir beklediği yükselişin sinyalerini haftanın ilk işlem gününde veren bir performans sergiliyor.

Yüzde 2'ye yaklaşan değer kazanımıyla BIST 100 endeksi 11.226 puan seviyesine kadar yükseldi.

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2.15'i buldu.

Pozitif hava devam eder mi?



''Borsa İstanbul haftaya moralli bir başlangıç yaptı. Bankacılık ve sanayi endeksleri yüzde 1,5 aşan oranlarda yükselerek haftaya başladılar.'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Uzun zamandır zayıf seyir halinde olan Şişe Cam, Koç Holding , Tofaş fabrika gibi hisselerdeki yükseliş bizi 11.200 seviyesinin üzerine çıkardı .

11.150 seviyesinin üzerinde kalışlar bizi 11.250 ve 11.604 seviyesindeki dirençleri test etmeye ve bu seviyeleri aşmaya yardımcı olacaktır.

Borsa İstanbul'da şimdilik pozitif havanın sürmesini beklediğimi söyleyebilirim.'' mesajı verdi.



Döviz ve altında durum ne?



''Döviz cephesi haftaya yatay başladı ancak faizlerin indirileceği beklentisi dövizi bir süre daha diri tutacaktır'' diyen Murat Bilen,

''Gram altın döviz tarafı diri kaldıkça düşme eğilimli olmayacaktır . Ons ise Fed'in faiz kararı belli olana kadar yatay seyrini sürdürebilir .

Faiz cephesinde yeni bir şey yok düşme eğilimli ve bu yöndeki beklentinin sürdüğünü söyleyebilirim.'' hatırlatmasında bulundu.