Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlamıştı.

Endeks bu haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.68'lik yükselişle 11.082 puandan giriş yaptı.

88 hisse güne yükselişle başladı.

BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin çarşamba gününe yönelik faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa borsaları Almanya hariç negatif bir seyir izledi.

Asya borsaları ise haftaya karışık bir görüntü vererek başladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın 4.214 dolardan, gram altın 5.770 TL'den,

Brent petrol 63.90 dolar,

Bitcoin 91.373 dolardan işlem görüyor.