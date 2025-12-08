Son Mühür- TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 36 maddelik yeni Torba Kanun ile SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşlarından otomatik kesinti yapılmasının yolu açıldı. Buna göre, emekli maaşlarından borç tutarının yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde kesinti uygulanabilecek. Kesintiler; prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezalarını kapsıyor. Uygulama 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Sigorta prim oranlarında artış

Yeni düzenleme ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin prim oranları artırılıyor. İsteğe bağlı sigortalılar, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar, kısmi süreli işçiler ve ev hizmetlerinde çalışanlar prim artışından etkilenecek. Değişiklikler 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Prime esas kazanç üst sınırı yükseliyor

SGK’nın aktüeryal dengesini güçlendirmek amacıyla prime esas kazanç üst sınırı, mevcut asgari ücretin 7,5 katından 9 kata çıkarıldı. Bu düzenleme de 2026 başında yürürlüğe girecek.

Emekli sandığı borçlanma prim oranı %45’e çıkıyor

Emekli Sandığı kapsamında geçmiş hizmet borçlanması yapan sigortalılar için prim oranı %45 olarak belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin geçmiş hizmet süreleri için de aynı oran geçerli olacak.

Üniversite hastanelerine tahakkuk desteği

31 Aralık 2025’e kadar üniversite hastanelerinin gerçekleştirdiği tedavi hizmetlerinde sözleşme bedelinin altında kalan tahakkuk tutarları Hazine tarafından karşılanacak.

İşsizlik fonundan sanayiye kaynak aktarımı

2026 yılında imalat sanayinde istihdamı korumaya yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonunun 2025 prim gelirlerinin yüzde 15’ine kadar kaynak aktarılabilecek.

BES Devlet katkısında yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı, katılımcıların yatırdığı tutarın %30’u olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı %50’ye yükseltme veya 0’a indirme yetkisine sahip olacak.

Yürürlük tarihi ve kapsam

Torba Kanun, emekliler, sigortalılar, BES katılımcıları, işverenler ve üniversite hastaneleri gibi geniş bir kesimi etkiliyor. Düzenlemelerin çoğu 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve sosyal güvenlik sisteminin finansal dengesini güçlendirmeyi hedefliyor.