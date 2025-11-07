Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre şirketin toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise THY’nin toplam geliri 17,8 milyar doları aşarak güçlü bir büyüme ivmesi ortaya koydu.

Esas faaliyet karı 1,1 milyar dolar oldu

Havayolu şirketi, yılın üçüncü çeyreğinde 1,1 milyar dolar esas faaliyet karı elde etti. Böylece ocak–eylül dönemindeki toplam esas faaliyet karı 1,7 milyar dolara yükseldi. THY’nin konsolide varlıkları 43,2 milyar dolara ulaşırken; iştirakleriyle birlikte toplam istihdamı 101 bin kişinin üzerine çıktı.

Türkiye ekonomisine 46 milyar dolarlık katkı

THY’nin ilk dokuz aylık faaliyetlerinin ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısının 46 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Şirket, 2033 hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ederken, yılın ilk dokuz ayındaki yatırım tutarı 3,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

27,2 milyon yolcuyla üçüncü çeyrek rekoru

THY, küresel belirsizlikler, ticaret savaşları ve uçak motorlarındaki tedarik sorunlarına rağmen büyümesini sürdürdü. 2025’in üçüncü çeyreğinde taşıdığı 27,2 milyon yolcuyla tarihinin en yüksek üçüncü çeyrek yolcu sayısına ulaştı. Son 18 çeyrektir kesintisiz büyüyen şirket, yolcu kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artırarak pandemi öncesi seviyesinin yüzde 43 üzerine çıkardı.

Air Europa ile kritik anlaşma

THY, ticari iş birliklerini genişletme hedefi doğrultusunda yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir adım daha attı. Şirket, İspanya’nın önde gelen havayollarından Air Europa’nın azınlık hisselerini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu iş birliğiyle THY, Latin Amerika pazarında daha güçlü bir varlık oluşturmayı, Türkiye–İspanya arasındaki yolcu ve kargo trafiğini artırmayı ve küresel bağlantı gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Filo 506 uçağa yükseldi

2033 yılına kadar 800’den fazla uçağa sahip olma hedefi doğrultusunda filosunu genişleten THY, 2025 yılı eylül ayı itibarıyla uçak sayısını yıllık bazda yüzde 8,4 artırarak 506’ya çıkardı.

Şirket, filo modernizasyonu kapsamında Boeing ile yaptığı görüşmeleri tamamlayarak:

50’si kesin, 25’i opsiyonlu olmak üzere B787-9/10,

100’ü kesin, 50’si opsiyonlu olmak üzere B737-8/10 MAX

uçak siparişleri için anlaşma sağladı.

Prof. Dr. Ahmet Bolat: “Odağımız uzun vadeli başarı”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendirirken şirketin güçlü bilançosuna dikkat çekti.

Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2025 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz kar, Türk Hava Yolları’nın çeşitlendirilmiş gelir yapısıyla her türlü faaliyet ortamına uyum sağlama yeteneğini bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin uluslararası arenadaki en değerli markası olarak büyümemize ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca karlılık değil; odağımız her zaman uzun vadeli başarı.”