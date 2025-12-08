Son Mühür- Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu hafta olası bir faiz indiriminin ekonomik büyümeyi ve enerji talebini artıracağını beklerken, Rusya ve Venezuela'nın arzını tehdit eden jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurarak petrol fiyatları Pazartesi günü iki haftanın en yüksek seviyesinde seyretti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 63,16 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas petrolü de varil başına 59,54 dolardan işlem gördü.

Her iki kontrat da Cuma günkü işlem seansını 18 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyelerinden kapatmıştı.



Petrol fiyatlarındaki yükselmenin altında Fed'in çarşamba günkü toplantıda faiz indirimi yapacağına olan beklentinin güçlenmesi ve başta Venezuela ve Rusya olmak üzere jeopolitik risklerin yükselmesi var.

Piyasalarda Fed'in faiz indirimi olasılığı yüzde 84 olarak fiyatlanıyor.



Rusya'ya yönelik yasak kapsamı genişliyor...



G-7 ülkeleri ve Avrupa Birliği, Rus petrol ihracatına getirilen fiyat sınırlamasının yerine tam bir denizcilik hizmetleri yasağı getirmek için görüşmelerde bulunuyor. Bu durum, dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olan Rusya'dan gelen arzı daha da kısıtlayabileceği endişelerine yol açtı.



Venezuela'ya müdahale ihtimali masada...



ABD, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün bir parçası olan Venezuela'ya yönelik baskısını da artırdı. Bu kapsamda, OPEC üyesi ülkeden yasadışı uyuşturucu kaçırmaya çalışan teknelere saldırı düzenlendi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için askeri müdahaleden bahsedildi.

