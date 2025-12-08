Son Mühür- Sayıştay ve Devlet Planlama Teşkilatı kökenli akademisyen Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, direktör olarak görev yaptığı TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu'nun ekonomi yönetimiyle ilgili raporunu değerlendirdi.

''TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu olarak TCMB'ye: “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" demenin aslında arkasındaki basit hikaye:

Bir ekonomik programın uygulanmasında güven en kritik husus.'' olduğunu hatırlatan Hakkı Hakan Yılmaz,

''Enflasyon hedefi ve gerçekleşmesi çerçevesinde baktığımızda, 2025 karnesinin 2024'den daha sorunlu.



OVP hedefi ile gerçekleşme arasındaki sapmanın bu yıl %77 (yılsonu enflasyonun %31 olacağı varsayımında), geçen yılki sapma ise %34,5 olarak gerçekleştiği.

Merkez Bankası tahminlerinde ise sapmaların beklenenin aksine çok daha yüksek seviyede %121'e çıktığı (2024'de %33)'' değerlendirmesinde bulundu.

Asıl yük emeklilerin üzerinde...



''Politika karar olarak hedef ortaya konup bunun maliyeti gelirler ve vergi politikası üzerinden çalışanlar, emekliler üzerine yığılınca burayı sorgulamanın daha önemli hale gelmesi.

Maliye politikasın yapısal reformların hayata geçmemesi ile özellikle 2026 yılında daha kırılgan halde olması.'' mesajı veren Prof. Yılmaz,

''Tüm bu tartışmalar 2026 yılı programı için daha destekleyici, güven artırıcı ve samimi politika kararlarına (özellikle maliye politikası ve yapısallar tarafında) ihtiyaç duyulduğunu bize göstermekte.'' çağrısında bulundu.