Son Mühür- 2025 yılı, altın piyasası için rekorlarla geçti. 8 Aralık itibarıyla altın ons fiyatı 4.200 doların üzerinde işlem görürken, gün içinde 4.381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl boyunca güçlü talep ve ekonomik belirsizlikler, altının değerini yükselten başlıca faktörler olarak öne çıktı.

Büyük bankaların 2026 tahminleri netleşti

Dünyanın önde gelen finans kuruluşları, 2026 yılı altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini yayımladı. Analistlere göre altın, önümüzdeki yıl da güçlü performansını sürdürmeye devam edebilir.

Wells Fargo: 4.500 – 4.700 dolar aralığında

Deutsche Bank: 4.450 dolar

Goldman Sachs: 4.900 dolar

Morgan Stanley: 4.500 dolar

UBS: 4.500 dolar

Bank of America: 5.000 dolar

JPMorgan: 5.000 dolar

Piyasa beklentileri ve olası senaryolar

Bankaların tahminleri, altının önümüzdeki yıl da yüksek seviyelerde seyredeceğini işaret ediyor. Özellikle Bank of America ve JPMorgan, altın fiyatının 5.000 doları görebileceğini öngörüyor. Diğer büyük bankalar ise fiyatların 4.450–4.900 dolar bandında dalgalanabileceğini belirtiyor.

Ekonomistler, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve küresel faiz politikalarının altın fiyatları üzerindeki belirleyici faktörler olmaya devam edeceğini vurguluyor.