Son Mühür - Kredi kartıyla ödeme yaparken ortaya çıkan yeni dolandırıcılık tekniklerine karşı uluslararası güvenlik uzmanları güçlü uyarılar yapıyor. Son dönemlerde birçok ülkede rastlanan bu yöntemde, POS cihazının ekranı müşteriye gösterilmiyor. Uzmanlar, ekranı görmeden onaylanan her işlemin kart bilgilerinin ele geçirilmesi riskini artırdığına dikkat çekiyor.
Kartınızdan fazla para çekilebilir
Siber güvenlik uzmanları, POS ekranının müşteriden gizlenmesinin dünya çapında yaygınlaşan bir tehlike olduğuna dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Ödeme sırasında ekran size dönük değilse kartınızı kesinlikle kullanmayın. Bu yöntem, birçok ülkede dolandırıcıların sıkça başvurduğu bir taktik haline geldi. Ekranı kapatarak arka planda farklı bir işlem seçebiliyorlar; siz düşük bir tutar ödediğinizi sanarken cihaz çok daha yüksek bir meblağı çekebiliyor.”
Uzmanlar, dolandırıcıların başvurduğu iki ana yönteme dikkat çekiyor:
- Ekranı kapatma veya çevirme yöntemi: İşlem detaylarını müşteriden saklayarak sahte tutar girmek.
- Sahte POS cihazı kullanımı: Kalabalık işletmelerde, gerçek POS’a çok benzeyen kopya cihazlarla kart bilgilerini ele geçirmek.
Ekrana bakmak çok önemli
Uzmanlar, özellikle yoğun zamanlarda bu yöntemin daha rahat hayata geçirildiğine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:
“Kartı takmadan önce mutlaka ekrana bakın. Tutarı görün, işlem türünü doğrulayın. Eğer ekranı göremiyorsanız kartınızı takmayın, temassız dahi okutmayın. Cihazın arızalı olduğu söyleniyorsa ısrar etmelerine izin vermeyin.”
Uzmanlar, vatandaşların ödeme sonrasında mutlaka kontrol yapması gerektiğini vurgulayarak, “İşlemi yaptıktan hemen sonra mobil bankacılığı kontrol etmek, şüpheli bir çekimi anında fark etmenizi sağlar. Durumu erken fark edip bankanıza başvurmanız, paranızı geri alma ihtimalini yükseltir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ekranın görünmediği her ödemenin dolandırıcılık açısından ciddi bir risk oluşturduğunun altını çizdiler.