Son Mühür - Kredi kartıyla ödeme yaparken ortaya çıkan yeni dolandırıcılık tekniklerine karşı uluslararası güvenlik uzmanları güçlü uyarılar yapıyor. Son dönemlerde birçok ülkede rastlanan bu yöntemde, POS cihazının ekranı müşteriye gösterilmiyor. Uzmanlar, ekranı görmeden onaylanan her işlemin kart bilgilerinin ele geçirilmesi riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Siber güvenlik uzmanları, POS ekranının müşteriden gizlenmesinin dünya çapında yaygınlaşan bir tehlike olduğuna dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Ödeme sırasında ekran size dönük değilse kartınızı kesinlikle kullanmayın. Bu yöntem, birçok ülkede dolandırıcıların sıkça başvurduğu bir taktik haline geldi. Ekranı kapatarak arka planda farklı bir işlem seçebiliyorlar; siz düşük bir tutar ödediğinizi sanarken cihaz çok daha yüksek bir meblağı çekebiliyor.”