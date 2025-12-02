Son Mühür - Terörsüz Türkiye vizyonunu gündeme taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, KCK’lı Bese Hozat’ın son açıklamalarına da yanıt vererek, "Af vadeden yok" dedi ve “"Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı.

''Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır''

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Bu hedefle ilgili taviz veya tereddüt söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız tartışılamaz. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yoktur" şeklinde konuştu.

''Heba etmeye kimsenin hakkı yok''

İmralı’dan geldiği öne sürülen “Terörsüz Türkiye başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer” şeklindeki değerlendirmeye de yanıt veren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Tepki gösterdi

Barzani’nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntülerine de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." ifadelerini kullandı.