Son Mühür- Finans uzmanları, son dönemde giderek yaygınlaşan bu alışkanlığın milyonlarca kullanıcıyı risk altına soktuğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre asgari tutarın ödenmesi, borcun kapandığı anlamına gelmiyor; aksine kalan anapara nedeniyle borç her ay katlanarak büyüyor.

Borç azalmıyor, aksine katlanıyor

Uzmanlar, asgari ödemenin borç yükünü hafifletmediğini vurgulayarak şunları belirtiyor:

“Kart sahipleri asgari ödeme yaptıklarında kartın kullanılabilir olduğunu düşünüyor ancak anapara olduğu yerde dururken faiz işlemeye devam ediyor. Bu durum birkaç ay içinde borcun iki katına çıkmasına yol açabiliyor.” Bu nedenle borcun tamamı ödenemiyorsa, en azından asgari tutarın birkaç katının ödenmesi öneriliyor.

Bankaların asgari ödeme vurgusu tesadüf değil

Asgari ödemenin yapılması halinde kart gecikmeye düşmüş sayılmadığı için bankalar yüksek faiz geliri elde etmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu nedenle bankaların asgari ödeme seçeneğini “kolay bir çözüm” gibi sunduğunu ancak bunun kullanıcı açısından ciddi bir risk barındırdığını ifade ediyor.

Bu süreçte kart sahibinin karşılaşabileceği sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:

-Borç kısa sürede hızla artabiliyor.

-Kredi notu olumsuz etkilenebiliyor.

-Kart limitinin düşürülmesi söz konusu olabiliyor.

-Borç çevirme alışkanlığı gelişebiliyor.

-Bileşik faiz etkisi borcu büyütüyor

Kredi kartı faiz oranlarının düşük görünmesine rağmen asıl yükün bileşik faiz nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Ödenmeyen anapara üzerinden her ay işleyen faiz, bir sonraki dönemde faiz üzerine de yansıdığı için borç hızla kabarıyor. Uzmanlar, “Birkaç ay sadece asgari ödeme yapan bir kullanıcının borcu, sabit gelirli biri için yönetilemez bir seviyeye ulaşabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlardan çıkış yolu önerileri

-Finans uzmanları, borç döngüsüne girmemek için şu tavsiyelerde bulunuyor:

-Mümkünse asgari ödeme yerine daha yüksek tutar ödenmeli.

-Kart limiti, gelire uygun seviyede tutulmalı.

-Gereksiz harcamalar kredi kartıyla yapılmamalı.

-Ekstre kesim tarihleri düzenli olarak takip edilmeli.

-Otomatik ödeme yerine bilinçli ödeme tercih edilmeli.

En güvenli yöntemin borcun her ay tamamen kapatılması olduğu belirtilirken, bunun mümkün olmadığı durumlarda borcun büyük kısmının ödenmesi gerektiği ifade ediliyor.