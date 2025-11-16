Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2004'de Kadir Topbaş'ın göreve gelmesiyle başlayan AK Parti dönemi 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferinin ardından sona ermişti.

13 yıl boyunca İstanbul'un yönetiminde olan Kadir Topbaş'ın istifasının ardından 2017-2019 döneminde Mevlüt Uysal İBB'de bir numaralı koltuğun sahibi olmuştu.

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla varan hapis cezası isteminin olduğu bir süreçte CHP karşı atağa geçti.



İBB'de paralel yapı tespit ettik...



AK Parti'nin 15 yıllık İBB dönemini mercek altına alan CHP, ses getirecek bir iddiayla kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz,

''Kamuoyunun dikkatine sunuyorum!

Yaptığımız araştırmalar neticesinde;

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde;

‘Yeni Başkanlık’ isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettik.'' açıklamasında bulundu.

''Ayrıca, Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik.'' diyen Yavuzyılmaz,

''Vakıf yöneticileri, AKP ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardık.

İBB’nin bu mekanizmalar tarafından nasıl soyulduğunu belgeleriyle paylaşacağız'' mesajı verdi.