Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (2025/23)” ile kredi kartı faiz oranlarında yeni bir değişiklik yaptı.

Yeni tebliğ ile 31 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlükte olan 2020/16 sayılı Tebliğin 4. maddesinde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “164” ibaresi “139” olarak güncellendi. Böylece kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan temel katsayı yeniden belirlendi. Bu kapsamda; kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjları 25 baz puan düşürüldü ve böylece akdi faizleri 4,75'ten 4,50'ye, gecikme faizleri de 5,05'ten 4,80'e düşmüş olacak.

Geçiş süreci için geçici madde

Yeni tebliğe Geçici Madde 7 eklendi ve intibak süreci tanımlandı. Buna göre:

- TCMB, yeni oranları 24 Eylül 2025’te ilan edecek.

- Güncellenen oranlar 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak.

- Bu tarihe kadar mevcut faiz oranları uygulanmaya devam edecek.

-Bu düzenleme, hem bankaların hem de kredi kartı kullanıcılarının yeni sisteme uyum sağlaması için geçiş süresi tanımayı hedefliyor.

Yürürlük ve uygulama

Tebliğin 3. maddesi, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtirken, 4. madde, hükümlerinin TCMB Başkanı tarafından yürütüleceğini hükme bağlıyor.