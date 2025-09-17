Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını kamuoyunu duyurdu. Bu karar herkes tarafından merakla bekleniyordu. Fed, faizi 25 baz puan indirdi. Böylece, yüzde 4-4.25 aralığına çekilmiş oldu. Karar; 11-1 şeklinde verilirken, 2026 yıl sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi yüzde 3.6, 2027 yıl sonu Fed fon faizi beklentisi yüzde 3.1 olarak güncellendi.

Beklentiler ne yöndeydi?

Fed'in Eylül ayı toplantısına yönelik beklentiler dikkat çekiciydi. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi yüzde 4-4,25 aralığına çekmesi bekleniyordu. Fed, bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutmuştu. Fed'in istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin kısa vadede etkisinin enflasyon üzerinde sınırlı kalmasıyla yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Buna ek olarak; 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi piyaalarda fiyatlandı ve kalan iki toplantıda da 25'er baz puan indirim ihtimali ön plana çıkmıştı.

Trump'ın atadığı üyeden karara muhalefet!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmış olan Stephen Miran, 50 baz puan indirim isteyerek karara muhalefet etti.