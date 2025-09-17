Son Mühür - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6493 sayılı Kanun kapsamında, ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izinlerini iptal etti. Söz konusu tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzni iptal edildi

Yayımlanan kararda, IQ Money’in 10/09/2020 tarihli ve 10953/20552 sayılı izinle faaliyet gösterdiği, ancak kanuna aykırı işlemler nedeniyle lisansının iptal edildiği belirtildi. Paypole Ödeme Hizmetleri A.Ş. için alınan 11897/21496 sayılı kararda ise, şirketin 27/04/2023 tarihli ve 11429/21028 sayılı izinle hizmet verdiği, fakat benzer şekilde yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle faaliyet izninin geri alındığı ifade edildi.