Son Mühür- OGM Pictures imzalı “Kral Kaybederse” dizisi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Taylan Biraderler ile Cem Toluay’ın yönetmenliğini yaptığı, Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosuna Gökçe Bahadır dahil oldu.

“Sevda” karakteriyle seyirci karşısında

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Gökçe Bahadır, dizide “Sevda” karakterini canlandıracak. Bahadır’ın hayat vereceği Sevda, medya patronu Cemal’in (Engin Şenkan) kızı olarak hikayeye dahil olacak.

Gökçe Bahadır ve Aslıhan Gürbüz yeniden birlikte

Yeni sezonda diziye farklı bir soluk getirmesi beklenen Bahadır, yıllar sonra Aslıhan Gürbüz ile yeniden aynı projede buluşacak. İkili daha önce büyük ses getiren “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde başrolleri paylaşmıştı.

İzleyicilerin heyecanı artıyor

Yeni sezon bölümlerini merakla bekleyen izleyiciler, Gökçe Bahadır’ın rolü için nasıl bir performans sergileyeceğini şimdiden tartışmaya başladı. Özellikle sosyal medyada oyuncunun transferi gündem oldu.

Kral Kaybederse'nin konusu ne?

Dizinin merkezinde, insan ilişkilerindeki kırılma noktaları ve psikolojik boyutları yer alıyor. “Kral Kaybederse”, aşkın güveni yıkıp ihanete dönüşebileceğini, gücün ise zamanla zayıflığa sürükleyebileceğini anlatıyor.

Bağımlılık ve narsisizm

Senaryoda özellikle ilişkilerdeki bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğu ön plana çıkarılıyor. Dizinin ana karakteri Kenan Baran, dışarıdan bakıldığında iyi görünümlü, karizmatik ve dikkat çekici bir kişiliğe sahip.

Bu cazibenin ardında vurdumduymaz, bencil ve narsist bir ruh hali yatıyor. Kenan, etrafındaki insanların hayatını etkileyecek güçlü ve bir o kadar da yıkıcı bir figür olarak kurgulanıyor.