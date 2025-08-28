Son Mühür- Oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak ile uzun süredir devam eden ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı. Mayıs ayında evlenme teklifi alan Kökdemir, 4 Temmuz’da nikah masasına oturmuştu.

Anne olacağını açıkladı

Kökdemir, düğünden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurmuştu.

Ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin cinsiyetine dair duygularını, “Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi. Üstelik doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti.

Ama erkek olduğunu duyunca şokla karışık bir mutluluk yaşadı. Ben en başından beri erkek olacağına emindim. Anneler hisseder çünkü. Ağlıyorum...” diyerek dile getirmişti.

"İnşallah doğmaz ölür"

Güzel oyuncu, mutluluk haberinden kısa bir süre sonra şoke eden mesajlarla karşılaştı. Kendisini ve doğmamış bebeğini hedef alan “İnşallah doğmaz ölür” yorumuna maruz kalan Kökdemir, yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

"Nutkum tutuldu"

Kökdemir, yaşadığı durumu sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı: “Hayatım boyunca birçok kez linç edildim ve umursamamayı öğrendim ama böylesini hiç görmedim. Nutkum tutuldu. Duygularımı açık yazmaya dilim varmıyor.

Nasıl bir öfke hissettiğimi anlatamam. Bunu yazanın bir insan olduğunu düşündüğüm noktada tamamen tıkanıyorum. Lütfen ruh hastalarını teşhir edip aramızda yaşamamaları için ne gerekiyorsa yapalım.”

Tepkiler çığ gibi

Ünlü oyuncunun yaşadığı bu saldırı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kökdemir’e destek mesajları yağdı.

