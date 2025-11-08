Son Mühür - "Devlete hizmet etmek aynı zamanda millete hizmet etmektir. Bu benim hayalimdi" söyleyen İsmail Salih Hızarcı, KPSS’de aldığı yüksek puana rağmen atanamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Halk TV’ye konuşan Hızarcı, "Ben haksızlığa uğradım. Küçüklüğümden beri devlette çalışmak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Sitem etti

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu olan Hızarcı, üniversiteden sonra iki yıl boyunca KPSS’ye hazırlandığını, yazılı sınavda yüksek puan almasına rağmen adının listede yer almadığını belirtti. "Anayasaya, Cumhuriyetin liyakat ilkelerine güvendim. Büyük bir travma yarattı bende. İl birincisi olduğum için atanacağıma emindim ama ismim listede yoktu" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Sözlü sınavlarda da başarılı olmasına rağmen objektif değerlendirme yapılmadığını iddia eden Hızarcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kanunsuzca bana düşük puan verildi. Benden düşük puanlı olanlar atandı. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum, ev tutamadım. Teyzemin yanında kalıyorum, geleceğimi göremiyorum"