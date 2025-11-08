Son Mühür - Karara göre, Malatya’da ikamet eden bir vatandaş, komşusunun balkonuna çöp atıp halı silkelemesi üzerine duruma tepki göstererek bu davranışa son vermesini talep etti.

3 ay hapis cezası verildi

Uyarılara rağmen davranışlarını sürdüren kişi hakkında yapılan şikayet sonrası “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açıldı. Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi. Ancak mahkeme, sanığın eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiğine kanaat getirerek 3 ay hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme hükmünü onadı. Daire, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğünü, iddia ve savunmaların delillerle birlikte değerlendirildiğini belirterek hükümde hukuka aykırılık bulunmadığını ifade etti.