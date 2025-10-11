Bolu’nun Mudurnu ilçesinde samanlık olarak kullanılan iki katlı boş evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık bin saman balyasının bulunduğu yapıda alevler uzun süre kontrol altına alınamadı.

Saman balyaları alev aldı

Yangın, gece saatlerinde Mudurnu’ya bağlı Hacımusalar köyünde meydana geldi. Hayri Yiğit’e ait, kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler alt katta bulunan arpa ve buğdaya da sıçradı. Dumanı fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler güçlükle müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye Taşkesti, Mudurnu ve Göynük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle başlatılan söndürme ve soğutma çalışmaları, yoğun duman nedeniyle uzun sürdü. Yangının etkili olduğu samanlıkta tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için binanın bir kısmı kepçeyle yıkıldı.

Yangın sırasında evde bulunan 4 keçi, köylüler tarafından zarar görmeden kurtarıldı. Ev sahibi Hayri Yiğit, “Komşular dumanı görünce hemen haber verdiler. İtfaiye geldi ama yangının neden çıktığını bilmiyoruz. 4 keçimiz vardı, komşular kurtardı,” dedi.

Yaklaşık bin saman balyasının kül olduğu yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.