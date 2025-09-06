Son Mühür- Küresel iklim krizinin etkisiyle artan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir genelinde bazı bölgelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanacak. Yetkililer, gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında dönüşümlü su kesintilerinin başlayacağını duyurdu.

Planlı su kesintisi uygulanacak bölgeler

Karşıyaka

Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri.

Çiğli

Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri.

Bayraklı

Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri.

Menemen

29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik mahalleleri.

Gaziemir

Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri.

Not: Arızaların onarılmasının ardından suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasında gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Arıza nedeniyle kesintiler

Bornova – Merkez: 06.09.2025 saat 06:40 – 09:40 arasında yaklaşık 3 saat. Sebep: Ana boru arızası (Fevzipaşa Caddesi içi).

Buca – Çamlıpınar, Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar: 06.09.2025 saat 09:15 – 10:15 arasında yaklaşık 1 saat. Sebep: Bölge sayaç bakımı ve onarım çalışmaları.

Ödemiş – Hürriyet: 06.09.2025 saat 08:06 – 10:06 arasında yaklaşık 2 saat. Sebep: Ana boru arızası (Birgi Yolu Caddesi).

Torbalı – İstiklal, Yazıbaşı: 06.09.2025 saat 09:00 – 12:00 arasında yaklaşık 3 saat. Sebep: Ana boru arızası.

Su kesintilerine dikkat

Yetkililer, yoğun kullanım nedeniyle suyun hanelere ulaşmasının arıza bitiş saatinden farklı olabileceğini vurguladı. Vatandaşların kesinti saatlerine göre su kullanımını planlamaları öneriliyor.