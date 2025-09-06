Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda kış düzenine geçiliyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi itibariyle otobüs, metro ve tramvay seferleri artırılacak. Kent genelinde araç ve yaya trafiğinin artacağı öngörülerek, ulaşımda yoğunluk yaşanmaması için kapsamlı önlemler alındı.
Otobüs filosu bakımdan geçirildi
Yaz dönemi boyunca yapılan çalışmalar kapsamında ESHOT filosundaki 1.691 otobüs detaylı kontrolden geçirildi, eksiklikleri giderildi ve bakımları tamamlandı. Böylece olası arızaların önüne geçilmesi ve yolcu mağduriyetinin en aza indirilmesi hedeflendi.
Tüm araçlar atölye ve garajlarda kapsamlı şekilde temizlendi. Temizlik çalışmalarında görev alan 135 personel, üç vardiya halinde çalıştı. Kullanılan suyun yüzde 75’i ESHOT tesislerinde arıtılarak yeniden değerlendirildi.
Ek araçlar ve ekspres hatlar devrede
Kış döneminde öngörülen yoğunluğu karşılamak için ESHOT hatlarına 265, İZULAŞ hatlarına 10 ve İZTAŞIT hatlarına 12 ek araç eklendi. Böylece toplam 1.789 araç ile hizmet verilecek. Üniversite öğrencilerinin konforlu ulaşımı için Başkan Dr. Cemil Tugay döneminde başlatılan ekspres hatlar, yeni dönemde yeniden işletime alınacak. Güncel sefer bilgileri ESHOT’un internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edilebilecek.
metro ve tramvayda yoğun saat planlaması
İzmir Metrosu’nun Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3 hattında hafta içi:
06.00-06.30 arası 7,5 dakika
06.30–09.00 arası 4 dakika
09.00-16.00 arası 5 dakika
16.00-20.00 arası 4 dakika
20.00-00.20 arası 10 dakika
Cumartesi:
06.00-06.30 arası 7,5 dakika
06.20-20.00 arası 5 dakika
20.00-00.20 arası 10 dakika
Pazar:
06.00-20.00 arası 7,5 dakika
20.00-00.20 arası 10 dakika
Konak Tramvayı’nda hafta içi:
06.00-06.30 arası 7,5 dakika
06.30-09.00 arası 5 dakika
09.00-19.30 arası 6 dakika
19.30-20.30 arası 7,5 dakika
20.30-21.30 arası 10 dakika
21.30-00.00 arası 12 dakika
00.00-00.20 arası 10 dakika
Cumartesi:
06.00-07.30 arası 10 dakika
07.30-11.00 arası 7,5 dakika
11.00-19.30 arası 6 dakika
19.30-20.30 arası 7,5 dakika
20.30-21.30 arası 10 dakika
21.30-00.00 arası 12 dakika
00.00-00.20 arası 10 dakika
Pazar:
06.00-11.00 arası 10 dakika
11.00-20.00 arası 7,5 dakika
20.00-21.30 arası 10 dakika
21.30-00.00 arası 12 dakika
00.00-00.20 arası 10 dakika
Karşıyaka Tramvayı’nda hafta içi ve Cumartesi:
06.00-07.00 arası 15 dakika
07.00-20.00 arası 10 dakika
20.00-22.00 arası 12 dakika
22.00-00.20 arası 15 dakika
Pazar:
06.00-07.00 arası 15 dakika
07.00-22.00 arası 12 dakika
22.00-00.20 arası 15 dakika
Çiğli Tramvayı’nda dış hatta hafta boyunca 20 dakikada bir, iç hatta ise 06.00-19.00 arası 17 dakika, 19.00-00.20 arası 34 dakikada bir sefer yapılacak. Ataşehir-Mavişehir ring hattı ise 18 dakikada bir çalışacak.
İZDENİZ tarifesinde değişiklik yok
İZDENİZ’e bağlı yolcu gemileri ve feribotlar, mevcut tarifeleriyle hizmet vermeye devam edecek. Yoğun saatlerde feribotlar 15 dakikada bir çalışacak. Güncel sefer programları izdeniz.com.tr adresinde yer alacak.