Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda kış düzenine geçiliyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi itibariyle otobüs, metro ve tramvay seferleri artırılacak. Kent genelinde araç ve yaya trafiğinin artacağı öngörülerek, ulaşımda yoğunluk yaşanmaması için kapsamlı önlemler alındı.

Otobüs filosu bakımdan geçirildi

Yaz dönemi boyunca yapılan çalışmalar kapsamında ESHOT filosundaki 1.691 otobüs detaylı kontrolden geçirildi, eksiklikleri giderildi ve bakımları tamamlandı. Böylece olası arızaların önüne geçilmesi ve yolcu mağduriyetinin en aza indirilmesi hedeflendi.

Tüm araçlar atölye ve garajlarda kapsamlı şekilde temizlendi. Temizlik çalışmalarında görev alan 135 personel, üç vardiya halinde çalıştı. Kullanılan suyun yüzde 75’i ESHOT tesislerinde arıtılarak yeniden değerlendirildi.

Ek araçlar ve ekspres hatlar devrede

Kış döneminde öngörülen yoğunluğu karşılamak için ESHOT hatlarına 265, İZULAŞ hatlarına 10 ve İZTAŞIT hatlarına 12 ek araç eklendi. Böylece toplam 1.789 araç ile hizmet verilecek. Üniversite öğrencilerinin konforlu ulaşımı için Başkan Dr. Cemil Tugay döneminde başlatılan ekspres hatlar, yeni dönemde yeniden işletime alınacak. Güncel sefer bilgileri ESHOT’un internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edilebilecek.

metro ve tramvayda yoğun saat planlaması

İzmir Metrosu’nun Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3 hattında hafta içi:

06.00-06.30 arası 7,5 dakika

06.30–09.00 arası 4 dakika

09.00-16.00 arası 5 dakika

16.00-20.00 arası 4 dakika

20.00-00.20 arası 10 dakika

Cumartesi:

06.00-06.30 arası 7,5 dakika

06.20-20.00 arası 5 dakika

20.00-00.20 arası 10 dakika

Pazar:

06.00-20.00 arası 7,5 dakika

20.00-00.20 arası 10 dakika

Konak Tramvayı’nda hafta içi:

06.00-06.30 arası 7,5 dakika

06.30-09.00 arası 5 dakika

09.00-19.30 arası 6 dakika

19.30-20.30 arası 7,5 dakika

20.30-21.30 arası 10 dakika

21.30-00.00 arası 12 dakika

00.00-00.20 arası 10 dakika

Cumartesi:

06.00-07.30 arası 10 dakika

07.30-11.00 arası 7,5 dakika

11.00-19.30 arası 6 dakika

19.30-20.30 arası 7,5 dakika

20.30-21.30 arası 10 dakika

21.30-00.00 arası 12 dakika

00.00-00.20 arası 10 dakika

Pazar:

06.00-11.00 arası 10 dakika

11.00-20.00 arası 7,5 dakika

20.00-21.30 arası 10 dakika

21.30-00.00 arası 12 dakika

00.00-00.20 arası 10 dakika

Karşıyaka Tramvayı’nda hafta içi ve Cumartesi:

06.00-07.00 arası 15 dakika

07.00-20.00 arası 10 dakika

20.00-22.00 arası 12 dakika

22.00-00.20 arası 15 dakika

Pazar:

06.00-07.00 arası 15 dakika

07.00-22.00 arası 12 dakika

22.00-00.20 arası 15 dakika

Çiğli Tramvayı’nda dış hatta hafta boyunca 20 dakikada bir, iç hatta ise 06.00-19.00 arası 17 dakika, 19.00-00.20 arası 34 dakikada bir sefer yapılacak. Ataşehir-Mavişehir ring hattı ise 18 dakikada bir çalışacak.

İZDENİZ tarifesinde değişiklik yok

İZDENİZ’e bağlı yolcu gemileri ve feribotlar, mevcut tarifeleriyle hizmet vermeye devam edecek. Yoğun saatlerde feribotlar 15 dakikada bir çalışacak. Güncel sefer programları izdeniz.com.tr adresinde yer alacak.