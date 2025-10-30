Olay, dün Seyhan ilçesindeki bir mahallede meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle 7-8 yaşlarındaki bir erkek çocukla tartıştı. Tartışmanın ardından sinirlenen saldırgan, çocuğu kovalamaya başladı.

Korkudan kaçan çocuk, müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak kapı zilini çaldı. Ancak saldırgan peşini bırakmadı.

Küçük çocuğu yakalayan adam, önce ayak bileğinden tuttu, ardından başına tokat attı. Daha sonra 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı.

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Saldırganın çocuğa şiddet uyguladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yere fırlatılan çocuğun bir süre hareketsiz kaldığı ve ardından ağlamaya başladığı görülüyor. Olayın ardından saldırgan hızla bölgeden uzaklaştı.

Polis saldırganın peşinde

Şiddet anlarını izleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.