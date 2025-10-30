Son Mühür- Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir, tarihi bir ziyaretçi yoğunluğuna sahne oldu. 29 Ekim sabahı saat 09.00’da ziyarete açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı, gün boyunca vatandaşların akınına uğradı. Akşam 22.00’ye kadar süren ziyarette, resmi verilere göre 1 milyon 125 bin 311 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

“Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Aktürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asil milletimizin, ‘ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlanmasının 102’nci yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Kutlamalar yurt genelinde coşkuyla gerçekleşti

Tuğamiral Aktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yurt içinde ve dışında düzenlenen etkinliklere de değindi. Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleriyle Cumhuriyet coşkusunun milyonlarca kişiye ulaştığını belirtti.

“Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz”

Aktürk, açıklamasının devamında, “Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Anıtkabir’e gelen 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret edemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anıtkabir, Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla bir kez daha ulusun birlik ve beraberlik duygusunun simgesi haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ata’sının huzurunda Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.